El conocido cantante de música regional mexicana, Larry Hernández avisó en sus redes sociales que no la está pasando nada bien luego de contagiarse de COVID-19. Desde su cuenta de Instagram ha estado en comunicación con sus seguidores.



Una de sus publicaciones llamó la atención, pues compartió un texto en el que decía: «No quiero que me vean en esta situación por eso es que me lo quise reservar, pero anoche y todo el día de hoy ha sido muy duro, mis pulmones están mal».

Llama la atención el estado de salud del cantante, pese a que se sabe que es activo físicamente y le gusta practicar ciclismo.

Hoy, en una de sus últimas publicaciones, dije sentirse un poco mejor.