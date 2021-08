Hay indicios de que las personas que se han vacunado de COVID-19 pueden transmitir la variante Delta del virus con la misma facilidad que aquellas sin vacunar, según afirmaron el viernes científicos del servicio de sanidad pública de Inglaterra (PHE).



Los resultados coinciden con los de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, que la semana pasada plantearon la sospecha de que las personas vacunadas e infectadas con Delta puedan transmitirlo fácilmente, a diferencia de otras variantes.



La variante, altamente infecciosa, se ha convertido en la cepa de coronavirus dominante en todo el mundo, y ha aumentado la incertidumbre sobre la evolución de una pandemia que ya ha matado a más de 4,4 millones de personas, entre ellas más de 130.000 en el Reino Unido.



Se ha demostrado que las vacunas proporcionan una buena protección contra la enfermedad grave y la muerte por Delta, especialmente con dos dosis, pero hay menos datos sobre si las personas vacunadas pueden seguir transmitiéndolo a otras.

«Algunos hallazgos iniciales (…) indican que los niveles del virus en aquellos que se infectan con Delta habiendo sido ya vacunados pueden ser similares a los niveles encontrados en personas no vacunadas», según informó el PHE en un comunicado.



«Esto puede tener implicaciones en la capacidad infecciosa de las personas, hayan sido vacunadas o no. Sin embargo, este es un análisis exploratorio temprano y se necesitan más estudios específicos para confirmar si este es el caso.»



El PHE dijo que de los casos confirmados de Delta que habían resultado en hospitalizaciones desde el 19 de julio, el 55,1% no estaba vacunado, mientras que el 34,9% había recibido dos dosis de la vacuna COVID-19.



Casi el 75% de la población británica ha recibido dos dosis de la vacuna, y el PHE añadió que «a medida que más población se vacune, veremos un mayor porcentaje relativo de personas vacunadas en el hospital».

Por otra parte, el PHE comentó que otra variante, conocida como B.1.621, detectada por primera vez en Colombia, había mostrado signos de evadir la respuesta inmune desencadenada por las vacunas COVID-19 o por una infección previa.



El PHE ha calificado la variante «en proceso de investigación», pero no la ha declarado «variante preocupante», una designación que puede desencadenar medidas gubernamentales.



«Hay pruebas preliminares de laboratorio que sugieren que la vacunación y la infección previa pueden ser menos eficaces para prevenir la infección con (B.1.621)», dijo, añadiendo que había habido 37 casos confirmados de la variante en Inglaterra.



«Sin embargo, estos datos son muy limitados y se requiere más investigación. No hay pruebas que sugieran que (ésta) sea más transmisible que la variante dominante delta».



Información de Reuters