Hace unas semanas, Lynn May aseguró que estaba embarazada a sus 68 años y que el papá es su prometido, el cantante Markos D1. Ahora, la vedette afirma que su embarazo es gemelar y que la celebración su baby shower es hoy.

«Es que sabes qué pasa, se me van a mi los embarazos, los niños se me van a las nalgas. Me crecen las caderas. Si no, véanme las caderas cómo las tengo», dijo.

Afirmó que sus hijas, quienes nunca han aparecido públicamente, están felices de la noticia de que tendrán un nuevo hermanito y no se le hace raro, pues su mamá tenía 55 cuando tuvo un embarazo. «55 años tenía mi mamá, y mi hermano es muy inteligente, muy inteligente, habla tres idiomas”, dijo.