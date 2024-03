Estallan redes, aseguran que Carín León promovió consumo de drogas en su concierto

Ya lo dice el viejo y conocido refrán: «El horno no está para bollos», pero al cantante Carín León parece no importarle lo que la gente piense ni que sus declaraciones sean compartidas en redes y que jovencitos que lo admiran puedan escuchar el polémico mensaje.

En uno de los conciertos del cantante de música regional, una persona grabó el momento en el que aparece Carín, en lo que la gente y medios señalan como que aparentemente promovió el uso de sustancias ilícitas:

«Nosotros no somos ejemplos, somos músicos y vivimos de lo que hacemos, nos gusta la música. No nos quieran hacer ejemplo, pero la neta con esta rola se me antoja echarme un ‘perico’, lo que es»

La gente, sus fans y otras personas en redes que han visto el video, no lo han tomado nada bien, aun cuando el cantante dijo al inicio que los músicos (y cantantes) no son ejemplo de nada.

Y como sucede en este tipo de polémicas situaciones, la gente está pidiendo que lo cancelen, pues la mayoría de las personas coincide en que el mensaje que dio no fue el adecuado, además de que no debería fomentar el consumo de sustancias ilícitas.

Este es el video captado en el Estadio Fernando Valenzuela, en Hermosillo, Sonora: