¿Es neta? Universidad abrirá carrera para ser influencer

Como si no estuviéramos cansados de tanto chamaco que se hace llamar ‘influencer‘ por tener miles de seguidores solamente, hoy una universidad aprovecha el ‘boom’ de que cada vez más jóvenes desean ser uno de ellos y abre una carrera para ser precisamente eso, ‘influencer’.

Y sí, ya sabemos que se podría decir que es una ‘nueva profesión’, pero es que mucho que se hacen llamar así solo por tener miles de seguidores, pues realmente no lo son. No olvidemos que en el 2019, una disque ‘influencer’ de Instagram llamada Arii, con más de 2.5 millones de seguidores, no pudo vender ni siquiera 36 camisetas de su propia marca, o sea con tantos seguidores ¡y no llegó ni a 100 ventas!, por eso decimos que ser influencer no lo hace el número de seguidores.

Volviendo al tema, es la Universidad Tecnológica del Sureste de Irlanda, que se convertirá probablemente en la primera del mundo en ofrecer una titulación específicamente adaptada a la economía de los influencers.

¿Qué materias se impartirán en la Licenciatura en Creación de Contenidos y Redes Sociales? Algunas son: Gestión de crisis, psicología social, relaciones públicas, estudios sobre famosos, y obvio, la edición de vídeo y audio. La carrera será de tres años y constará de seis semestres.

En declaraciones para el portal ‘Irish Independent’, la profesora de Medios y Comunicaciones de SETU Carlow, la Dra. Eleanor O’Leary, habló en News At One de RTÉ sobre las oportunidades de empleo que se ofrecen:

“Muchas personas terminan trabajando y colaborando con marcas, podrían trabajar por cuenta propia como influencers o podrían trabajar con una empresa u organización como creadores de contenido. Se basa en las habilidades existentes en medios, relaciones públicas y marketing, pero es un área nueva en sí misma«.

¿Cómo la ves? Si hubiera esta carrera en México, ¿le entrarías?