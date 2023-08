Accidente Aéreo en Rusia: Biden no se sorprende

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no ha ocultado su falta de sorpresa ante el accidente de un avión ocurrido este miércoles en el centro de Rusia, en cuya lista de pasajeros se encontraba Yevgeny Prigozhin, jefe del Grupo Wagner. En declaraciones a la prensa, Biden expresó: «No tengo información concreta sobre lo que ha sucedido, pero no me sorprende».

Biden evitó acusar directamente al presidente de Rusia, Vladímir Putin, aunque dejó claro que en Rusia pocas cosas ocurren sin la influencia de Putin. Sin embargo, admitió no tener suficiente información para llegar a una conclusión. Estas declaraciones se dieron después de que el mandatario, junto con la primera dama Jill Biden y su familia, participara en clases de pilates y spinning durante sus vacaciones en el lago Tahoe, entre Nevada y California.

La Casa Blanca confirmó que Biden había sido informado del accidente antes de que hiciera sus declaraciones. Adrienne Watson, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, compartió en X (anteriormente Twitter) que el equipo de Biden había observado los informes de prensa sobre el incidente y comentó que «si se confirma, a nadie debería extrañarle».

El avión privado Embraer se estrelló en la región de Tver, en el centro de Rusia. Los servicios de emergencia rusos rescataron ocho cadáveres en el lugar del accidente, aunque aún no se ha confirmado su identidad, según la agencia oficial RIA Nóvosti.

Yevgeny Prigozhin, de 62 años, fue protagonista de un intento fallido de rebelión militar contra el Kremlin hace dos meses. En ese entonces, tomó el control de Rostov del Don, una ciudad importante del sur de Rusia, pero finalmente se retiró bajo la mediación del presidente bielorruso Alexandr Lukashenko. Putin lo recibió en el Kremlin tras estos sucesos, y Prigozhin anunció el reinicio de las operaciones de Wagner en África.

En un vídeo difundido el 21 de agosto, Prigozhin mencionó que había regresado a África para hacer que Rusia sea «aún más grande en todos los continentes». El accidente del avión en el que Prigozhin se encontraba ha levantado interrogantes en el contexto de estas actividades y acontecimientos recientes.