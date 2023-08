Paul McCartney anuncia concierto en Ciudad de México: ¡Prepárate para la magia del Rock Clásico!

¡Noticia emocionante para los amantes del rock clásico! Paul McCartney, el renombrado ex Beatle y figura icónica de la música, ha confirmado su regreso a México. El legendario músico se presentará en concierto el próximo 14 de noviembre en el emblemático Foro Sol de la Ciudad de México.

Con una trayectoria musical que abarca más de seis décadas, McCartney ha cautivado a audiencias de todo el mundo con su talento único y su inigualable creatividad. Desde sus días en The Beatles hasta su carrera en solitario y con Wings, ha dejado una huella imborrable en la historia de la música. Canciones emblemáticas como «Hey Jude», «Let It Be», «Maybe I’m Amazed» y «Live and Let Die» son solo un pequeño vistazo a su vasto legado.

El esperado concierto forma parte de su GOT BACK TOUR y ha generado un entusiasmo palpable en las redes sociales y en los medios locales. Las entradas para este evento estarán disponibles para el público en general la próxima semana, y se espera que la demanda sea alta ante la posibilidad de ser parte de una noche memorable.

Este concierto no solo es una oportunidad para las nuevas generaciones de vivir la magia de McCartney en vivo, sino que también brinda a los seguidores de toda la vida la chance de revivir momentos icónicos y tal vez escuchar sus canciones favoritas en un escenario excepcional.

Si estás ansioso por obtener tus boletos, aquí tienes las fechas de preventa:

– 29 de agosto – Venta para Fans | 9 AM

– 30 de agosto – Venta Beyond y Prestige | 9 AM

– 31 de agosto – Pre-Preventa Priority | 9 AM

– 1 de septiembre – Preventa Citibanamex | 2 PM

– 2 de septiembre – Venta General | 2 PM

Las secciones del Foro Sol estarán divididas en varias categorías con diferentes costos. Aquí te presentamos los precios oficiales de los boletos, ya incluyendo el cargo de Ticketmaster:

– DIAMANTE: $13,680 MXN

– PLATINO: $7,896 MXN

– ORO: $6,696 MXN

– ROSA: $6,096 MXN

– MORADO: $5,376 MXN

– AZUL: $4,656 MXN

– GENERAL B: $1,416 MXN

– VERDE A: $3,696 MXN

– NARANJA A: $2,976 MXN

– VERDE B: $2,376 MXN

– NARANJA B: $1,896 MXN

– VERDE C: $1,176 MXN

– NARANJA C: $816 MXN

El entusiasmo es palpable mientras los fanáticos esperan el emocionante regreso de Paul McCartney a México. Sin duda, este concierto será un evento musical que nadie querrá perderse. ¡Prepárate para un viaje inolvidable a través de la historia del rock clásico!