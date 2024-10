Han Kang, Nobel de Literatura 2024 por su prosa poética e innovadora

La escritora surcoreana Han Kang ha sido galardonada este jueves con el Premio Nobel de Literatura 2024. La Academia Sueca destacó su «intensa prosa poética que confronta traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana», lo que convierte a Han en la primera mujer asiática en recibir este prestigioso reconocimiento, y en la tercera escritora surcoreana en lograrlo.

Conocida por su capacidad para abordar con sensibilidad y profundidad la relación entre el cuerpo y el alma, así como entre los vivos y los muertos, Han Kang se ha destacado por innovar la prosa contemporánea a través de su estilo poético y experimental. Su obra más célebre, La vegetariana, publicada en 2007, le otorgó un lugar preeminente en la literatura mundial al recibir el Premio Booker Internacional en 2016.

Una autora marcada por los traumas históricos

Nacida en 1970 en la ciudad de Gwangju, Han Kang es hija del novelista Han Seung-won, cuya influencia literaria fue determinante en su carrera. Desde sus primeras publicaciones en la revista Literatura y sociedad en 1993, Han ha demostrado una habilidad única para entrelazar diferentes géneros y temáticas, abordando desde traumas colectivos hasta las experiencias más íntimas del ser humano.

Entre sus obras más recientes, Lecciones de griego (2023) destaca por su sensibilidad poética al narrar la historia de un profesor que pierde la vista y una mujer que ha quedado sin voz. Este trabajo, según la Academia, es «una meditación sobre la pérdida, la intimidad y las condiciones últimas del lenguaje».

Innovadora en la prosa contemporánea

Han Kang ha sido reconocida como una innovadora por su capacidad para combinar la belleza literaria con temáticas profundamente humanas. Su obra refleja los traumas invisibles que enfrentan tanto los individuos como las sociedades, conectando de manera poética el dolor de la experiencia humana con la esperanza de transformación.

Su estilo desafía convenciones literarias, combinando un lenguaje que transmite tanto la violencia como la fragilidad inherente a la existencia humana, lo que la convierte en una de las voces más destacadas e influyentes de la literatura contemporánea.

Con este reconocimiento, Han Kang se une a las 18 mujeres que han recibido el Premio Nobel de Literatura, siendo la más reciente la francesa Annie Ernaux, galardonada en 2022.

The 2024 #NobelPrize in Literature is awarded to the South Korean author Han Kang “for her intense poetic prose that confronts historical traumas and exposes the fragility of human life.” pic.twitter.com/dAQiXnm11z

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2024