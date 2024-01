Joven mexicana gana premio a mejor baterista de rock’ ¡de todo el mundo!

Originaria de Nuevo León, la mexicana Paulina Villarreal fue la acreedora al premio que otorga los llamados ‘Drumeo Awards’ en su edición del 2023.

Según el portal, los 75 nominados en 15 categorías pudieron ser votados durante 5 días, y Paulina estaba nominada en la de Baterista de rock del año, en el que participaron países como Estados Unidos, Canadá, México, Perú, Brasil, Inglaterra, España, Italia, Francia, Bélgica, Alemania, Australia, Israel y Kazajstán, entre otros más.

Paulina Villarreal, con tan solo 22 años, a tocado ‘la bataca’ (batería) al lado de los mejores bateristas del mundo, junto a sus hermanas Daniela y Alejandra. Inicialmente crearon un canal de YouTube donde comenzaron grabando algunos covers de bandas legendarias como Metallica, en 2015 su banda ‘The Warning’ publicó su primer álbum conocido como EP.

Esta es una muestra de lo que ‘Pau’ hace con su batería y las baquetas:

«Un año emocionante con momentos destacados: desde acompañar a Muse en Europa hasta compartir escenario con Guns ‘N Roses en Norteamérica. También The Warning dejó su huella en festivales importantes y lideró su propia gira mundial, el «ERROR World Tour», con un inicio en USA y una destacada participación en los VMA’s.», dice el video compartido en YouTube.

Y el ganador 🏆⚡️ a Batería de Rock del Año es para… ¡¡Paulina Villarreal!!, fue el mensaje en redes anunciando el triunfo de la mexicana que pertenece a la banda de la banda ‘The Warning’.

