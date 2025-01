Brad Pitt lanza comunicado ante estafa a fan

Una mujer francesa fue víctima de una estafa en la que perdió 830 mil euros tras creer que mantenía una relación virtual con el actor Brad Pitt. El caso, revelado por la prensa francesa y confirmado por el portavoz del actor, ha encendido las alarmas sobre el uso de la imagen de celebridades para cometer fraudes.

El fraude no solo dejó a la víctima en la ruina económica, sino también en un estado de grave depresión. Actualmente, se encuentra bajo cuidado de una amiga, mientras enfrenta las secuelas emocionales del engaño.

Brad Pitt, a través de un comunicado, calificó el caso como “horrible” y exhortó a sus seguidores a no responder mensajes no solicitados en redes sociales, recordando que él no tiene presencia oficial en estas plataformas.

Este no es un caso aislado. En septiembre de 2024, autoridades españolas arrestaron a cinco personas que estafaron a dos mujeres por un total de 325 mil euros, también haciéndose pasar por el actor.

Las estafas románticas, facilitadas por las redes sociales, se han convertido en un problema global. Los estafadores aprovechan la vulnerabilidad emocional de sus víctimas, utilizando tácticas manipuladoras para ganar su confianza y obtener dinero.

Prevención y educación digital: una necesidad urgente

Especialistas en ciberseguridad insisten en la importancia de verificar la autenticidad de las cuentas en redes sociales y desconfiar de solicitudes de dinero, especialmente si provienen de perfiles que evitan llamadas o reuniones en persona.

Este caso es un recordatorio de los riesgos de interactuar con desconocidos en línea y de cómo incluso las figuras públicas pueden ser utilizadas como herramientas para el fraude.