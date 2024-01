ALERTA PROFECO ¿Eres de los que se conectan al WiFi público?

Para no gastar datos o simplemente porque no tienes saldo, es muy común que muchas personas decidan conectarse a redes públicas de WiFi en aeropuertos, restaurantes, cafés, edificios de gobierno, etc., pero si piensas que estás navegando con seguridad, checa lo que advierte la PROFECO.

«Si usas redes WiFi públicas para navegar en internet, ten mucho cuidado ya que de no hacerlo con precaución, podrías ser víctima del robo de tus datos personales«, dice el post en la cuenta de ‘X’ (antes Twitter) de la Revista del Consumidor de la Procuraduría Federal del Consumidor .

Pero no todo está perdido, la misma PROFECO informa que sí puedes encontrar puntos de acceso seguros:

Si bien el acceso a Internet es un derecho humano consagrado en la Constitución, por lo que el Gobierno Federal, a través de ‘CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos’, ha estado realizando importantes esfuerzos para proporcionar Internet gratuito de forma segura en 82,199 puntos en el país, localizados principalmente en:

• Centros escolares

• Plazas públicas

• Parques

• Centros de salud

• Espacios comunitarios

También te compartimos las recomendaciones que están en la Revista del Consumidor:

* Conéctate a ellas en casos únicamente necesarios.

* No accedas a cuentas bancarias o realices transacciones.

* Utiliza conexiones con VPN (Red Privada Virtual) y antivirus.

* No permitas que tu dispositivo se conecte automáticamente a estas redes

* Agrega a todas tus cuentas una segunda capa de seguridad.

* Mantén actualizado tu dispositivo y apps.

* Olvida las redes después de usarlas y navega únicamente en páginas con el prefijo “https:”.

Y para que te sientas más seguro de navegar, puedes consultar los sitios en la siguiente liga.

En caso de encontrar irregularidades en alguna red wifi pública o si eres objeto

de alguna conducta negativa con motivo de su uso, levanta tu denuncia en

la Policía Cibernética.

EN LA CDMX

55 5242 5100 ext. 5086

Para el resto del país.