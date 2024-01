¿Sabías que las cucarachas muerden? ¿Qué debes hacer si te muerde una?

Muchas personas ignoran que las cucarachas pueden morder, y antes de que digas que pican, no, no pican, muerden.

Según portales de control de plagas, las cucarachas no pican, sino que muerden, pues no pueden picar porque no tienen un aguijón, como es el caso de los mosquitos y otros insectos parásitos, además de que cuentan con un aparato bucal masticador que les permite morder fuertemente ¡hasta 50 veces más que su peso corporal!, es decir, muerden 5 veces más fuerte que cualquier ser humano, aunque más pequeña.

Pero antes de que te asustes (sobre todo con las voladoras), no creas que andan por la vida mordiendo a la gente, sino que solo lo hacen cuando se sienten amenazadas o en busca de alimento, además de que las probabilidades de que una persona sufra la mordedura de una cucaracha es muy baja.

Si bien su mordedura no es venenosa, sí puede generar incomodidad e irritación, solo dos tipos de este insecto son las más propensas a morder a los humanos: la Periplaneta American y la Periplaneta australasiae.

¿Qué hacer si me muerde una cucaracha?

Las cucarachas pueden ser portadoras de bacterias y otros microorganismos, por lo que si te muerde una primero debes limpiar y desinfectar bien el área, adicionalmente, si la zona está inflamada o causa dolor puedes aplicar hielo en una bolsa, la cual deberás envolver en una toalla limpia, esto te ayudará a reducir la hinchazón y aliviar el malestar.

Finalmente, pero no menos importante, busca atención médica si tienes alguno de los siguientes síntomas y busca atención médica de inmediato: