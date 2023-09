Xóchitl Gálvez gana segunda encuesta del Frente Amplio por México

En un importante giro en el proceso interno del PRI, PAN y PRD del Frente Amplio por México para definir al candidato presidencial en la elección de 2024, la senadora panista Xóchitl Gálvez se posicionó como la vencedora en la segunda encuesta, con una preferencia del 57.58%. Por su parte, Beatriz Paredes obtuvo el 42.42% de los apoyos, según los resultados dados a conocer por el Comité Organizador.

«A solicitud de los tres partidos que integran el Frente Amplio por México, el Comité Organizador en pleno acordó dar a conocer el día de hoy los resultados del segundo sondeo de opinión. Al respecto, todas y todos los integrantes del Comité se reunieron con las dos empresas encuestadoras responsables de levantar los sondeos de opinión: Reforma y Wise», señaló el Comité Organizador en un comunicado difundido en sus redes sociales.

El Frente Amplio por México indicó que tras conocer estos resultados, el Comité Organizador se puso en contacto personalmente con ambas aspirantes para informarles sobre la información recabada. En su comunicado, el Frente Amplio expresó su agradecimiento hacia las dos empresas participantes, reconociendo el profesionalismo y la puntualidad con la que llevaron a cabo el proceso.

Este resultado marca un momento significativo en la contienda por la candidatura presidencial de 2024 y tendrá un impacto considerable en el escenario político de cara a las próximas elecciones.

Por su parte, la senadora Beatriz Paredes, tras reconocer que los resultados de las encuestas en el proceso interno del Frente Amplio por México no le favorecían, anunció su adhesión definitiva al frente político. Este anuncio se realizó después de que su partido ofreciera su respaldo a Xóchitl Gálvez en la búsqueda de la candidatura presidencial para las elecciones de 2024.

Durante la reunión del Consejo Político del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Paredes manifestó que su apoyo al Frente Amplio dependerá del programa de gobierno de coalición, la consistencia de las propuestas y la evolución del entramado democrático de este frente. Subrayó que los intereses superiores de México deben prevalecer para que el Frente sea una opción para las mayorías ciudadanas y para los partidos que lo conforman.

En su mensaje, la ex gobernadora de Tlaxcala destacó que, como demócrata, es coherente en reconocer cuando los resultados no le favorecen, a pesar de haber intentado la candidatura presidencial como culminación de su trayectoria política. Afirmó que no aspira a ningún otro cargo político y subrayó su enfoque en misiones más que en posiciones.

Paredes elogió a Xóchitl Gálvez, senadora de la bancada del PAN, por su talento y estilo personal que imprimió una nueva dinámica al proceso interno. Además, abordó las limitaciones e insuficiencias que enfrentó en su participación, señalando que ciertas circunstancias, como una fractura en su tobillo, fueron magnificadas con fines desfavorables.

La senadora del tricolor también reconoció que hubo prejuicios por su militancia partidista y que estos fueron avivados por la sugerencia de que abandonara al partido, pero resaltó la solidaridad, empatía y apoyo de los priístas a lo largo del proceso.