Recientemente, un video que muestra a una mujer golpeando a su jefe con un trapeador ha impactado a las y los usuarios de redes sociales. El evento fue registrado en China, y de acuerdo on los primeros reports, ocurrió luego de que él le enviara mensajes de texto acosadores.



De acuerdo con The New York Times, se trata de una trabajadora del gobierno en el noreste de China, identificada por su apellido, Zhou, quien se quejó de ser acosada por mensajes de texto de su jefe, quien fue identificado como Wang.



Si bien no está claro exactamente cuándo ocurrió, los medios locales señalaron que la mujer presentó un informe policial la semana pasada acusando a su jefe de acoso.



Aquí las imágenes: