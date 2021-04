«Van a hacer lo que yo diga (…) Me encargo que no te vuelvan a dar trabajo»: son algunas de las frases que se le escuchan decir Isabel Arvide, cónsul de México en Estambul, en audios difundidos por Político MX, que revelan el supuesto acoso laboral que sufren los empleados del Consulado.



En julio de 2020, sin experiencia diplomática alguna, la periodista fue nombrada por el presidente Andrés Manuel López Obrador como cónsul en la ciudad de Turquía, donde no se requiere de la ratificación del Senado mexicano.



Más adelante, en el audio se le escucha decir: «Más problemas vas a tener, menos te voy a pagar (…) No me vuelven a utilizar la cocina para comer porque no tenemos ninguna obligación de dársela».

Arvide estuvo en el ojo del huracán luego de presentarse a varias conferencias matutinas del presidente para reclamar falta de otorgamiento de publicidad a medios de comunicación, ‘proponer’ una ley para que no se le diga ‘mezquino’ al presidente y otra para castigar a periodistas que ‘perjudiquen la honra’ de terceros.



La ahora funcionaria ha escrito varios libros sobre política, en 1980 cubrió desde Bagdad la guerra de Irán e Irak y en 1984 recibió el Premio Nacional de Periodismo, siendo la primera mujer en obtenerlo por un artículo de opinión.