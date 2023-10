Tragedia en Lewiston, Maine: Tiroteo deja múltiples víctimas y caos en la ciudad

Un tiroteo en la ciudad de Lewiston, Maine, ha conmocionado a Estados Unidos, dejando un trágico saldo de al menos 18 personas fallecidas, según informó la gobernadora del estado. Las autoridades están trabajando arduamente para esclarecer los eventos de esta terrible tragedia.

El Departamento de Policía local alertó a la población sobre un tiroteo en curso, instando a mantenerse alejados de las carreteras para facilitar la labor de los servicios de emergencia y la llegada de heridos a los hospitales.

El tirador abrió fuego en dos lugares diferentes de Lewiston, y, según fuentes policiales, varias personas resultaron heridas. Las investigaciones están en marcha, y los detalles de la tragedia aún se están aclarando.

Las autoridades han identificado al presunto atacante como Robert Card, de 40 años, considerado armado y peligroso. Hasta el momento, el sospechoso sigue prófugo, y las fuerzas de seguridad han emprendido una intensa búsqueda para dar con su paradero.

La gobernadora de Maine, Janet Mills, ha sido informada sobre la situación y permanece en contacto con las autoridades de seguridad pública, siguiendo de cerca los eventos.

I am aware of and have been briefed on the active shooter situation in Lewiston. I urge all people in the area to follow the direction of State and local enforcement. I will to continue to monitor the situation and remain in close contact with public safety officials. https://t.co/rYV26URqUl

— Governor Janet Mills (@GovJanetMills) October 26, 2023