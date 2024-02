Tiroteo tras desfile de ‘Los Jefes’ en Kansas City deja una persona muerta y varias heridas

La tarde de este miércoles, al finalizar el desfile de ‘Los Jefes’ en Kansas City, Estados Unidos, se registró un tiroteo que ha dejado una persona muerta y varias heridas, según confirmó la policía.

En un video que circula en redes sociales, se puede observar cómo las autoridades atienden la situación mientras la gente corre en busca de protección. Según información del diario The Washington Post, funcionarios informaron que varias personas fueron atropelladas cerca del lugar de la manifestación que siguió al desfile, y una persona perdió la vida, además de nueve personas heridas.

Shots have been fired around Union Station. Please leave the area.

— kcpolice (@kcpolice) February 14, 2024