Médicos, enfermeras y administrativos del hospital Adolfo López Mateos en Toluca, se manifestaron por segunda ocasión para exigir equipo de protección para atender los casos por coronavirus.

Además exigen salarios más equivalentes al de base e insumos para atender a la población, pues algunos no tienen días de descanso y no cuentan con el material necesario de barrera para atender a los pacientes portadores del COVID-19.

Aseguran que no hay un protocolo a seguir, por lo que exigen a los directivos y al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, que les den el equipo necesario para atender a los pacientes.

De acuerdo con una enfermera, los insumos son de baja calidad y no hay suficientes, por lo que afirmó “si tú no me cuidas a mí, yo no voy a poder cuidar a los pacientes”, Indicó que alrededor del 40 por ciento del personal de enfermería no cuenta con un contrato laboral, lo cual viola sus derechos del trabajador.

Expuso que ya se han acercado a las autoridades correspondientes y les dieron insumos pero no son suficientes, pues ni siquiera cuentan con batas especiales para tratar a los pacientes con coronavirus.

Tampoco cuentan con gel antibacterial suficiente, porque sólo lo ponen en áreas específicas del hospital y no en todos los pasillos como debería de ser.

Aseguró que si no se atiende esta petición, seguirán manifestándose hasta conseguir salarios justos, la contratación del personal de enfermería y los insumos adecuados y suficientes para atender a los pacientes portadores de coronavirus.

Información de Notimex