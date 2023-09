Omar García Harfuch anuncia su candidatura a la Jefatura de Gobierno de la CDMX por Morena

Omar García Harfuch, exsecretario de Seguridad Ciudadana (SSC), ha confirmado su interés en convertirse en el candidato de Morena para la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. En una conferencia de prensa, García Harfuch expresó su compromiso de construir una ciudad segura y dar continuidad a los proyectos de la Cuarta Transformación.

«El objetivo de este mensaje es comunicar la decisión que he tomado de participar en el proceso interno de Morena para la selección del coordinador de defensa de la transformación en la Ciudad de México», declaró.

El exsecretario de SSC destacó su convicción de que el servicio público implica gobernar para todos y se comprometió a trabajar por una ciudad en paz y seguridad, promoviendo el desarrollo económico y el bienestar social para todos los ciudadanos.

García Harfuch adelantó que se dedicará de tiempo completo a recorrer las 16 alcaldías de la metrópoli para escuchar las necesidades y demandas de la población.

«Mi compromiso por servir es absoluto y no es un compromiso de ahora, sino de muchos años. Gran parte de mi vida me he dedicado a servir a mi país con honestidad, entrega y profesionalismo», subrayó.

El exjefe de la policía de la CDMX agradeció a Claudia Sheinbaum y al proyecto humanista del presidente Andrés Manuel López Obrador, con quienes comparte el ideal de erradicar la pobreza, la corrupción y la desigualdad.

En la contienda por la candidatura de Morena en la Ciudad de México, también se encuentran Clara Brugada y Mario Delgado. Sin embargo, las encuestas posicionan a García Harfuch como el favorito entre los capitalinos.

Las encuestas elaboradas por El Financiero lo sitúan como uno de los aspirantes con mayor aceptación, ubicándose apenas por debajo de Clara Brugada, actual alcaldesa de Iztapalapa.

García Harfuch había anunciado previamente su retiro como encargado de la seguridad de la capital para apoyar a Claudia Sheinbaum en su gestión como jefa de Gobierno.