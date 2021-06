En entrevista con Mara Patricia Castañeda, la actriz María Sorté compartió cómo fue que se enteró que su hijo Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México (CDMX), había sufrido un atentado, el año pasado.



La mañana del 26 de junio de 2020, el vehículo en el que viaja el funcionario fue atacado con armas de fuego, dejando un saldo de al menos tres personas muertas.

Esta mañana fuimos cobardemente atacados por el CJNG, dos compañeros y amigos míos perdieron la vida, tengo tres impactos de bala y varias esquirlas. Nuestra Nación tiene que continuar haciéndole frente a la cobarde delincuencia organizada. Continuaremos trabajando. — Omar Garcia Harfuch (@OHarfuch) June 26, 2020

El atentado ocurrió alrededor de las 06:30 horas.

Esto lo que han captado las cámaras del atentando contra Omar García Harfuch, titular de la Policía de Ciudad de México. pic.twitter.com/Wi558YKrAI — Irving (@IrvingPineda) June 26, 2020

«Lo recibo terriblemente mal, yo hubiera sido feliz si no hubiera seguido los pasos de su papá, pero hizo lo que su padre. Ser policía, secretario de Seguridad, desde muy pequeño, me dijo que quería ser policía. Bueno no, no, no. Hasta su esposa puso el grito en el cielo, a los 20 años él ya era papá», dijo la actriz.