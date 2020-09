El jueves de la semana pasada, Carlos Alazraki dio a conocer a través de Carta dirigida a la ONU (¡Perdón! Nuestro presidente les mintió), texto publicado a manera de carta en su columna semanal de El Universal, donde sostiene que el presidente López Obrador mintió a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

«Estimada ONU: A nombre de todo México quisiera ofrecerles nuestras más profundas disculpas por la terrible actuación de nuestro presidente don Andrés Manuel López Obrador el martes pasado en su discurso ante ustedes«, se lee en su columna.

El presidente López Obrador emitió, el pasado 22 de septiembre, un mensaje por el 75 aniversario de la ONU en el que mencionó a Benito Mussolini, dictador italiano que se ostentó en el poder de 1922 a 1945. «Fue tan importante su proceder y su fama (de Juárez) que Benito Mussolini lleva ese nombre porque su papá quiso que se llamara como Benito Juárez», dijo.

«El responsable de controlar la pandemia es un doctor egocentrista sin cerebro. La rifa del avión sin avión fue un TOTAL FRACASO. Vivimos en un país dividido. La secretaria de Energía no sabe de energía. El director de PEMEX no sabe de petróleo. La secretaría de la Función Pública, no es honesta. Su marido menos«, continúa el texto de Alazraki.