Para quien no conoció a La Beba les cuento una d las miles de anécdotas con ella.

Un día a las 5am salgo d una fiesta y se me ocurre llevarle mariachis a mi mamá de 88 años, se arranca el mariachi y no salía, como a la 3era canción apareció porque venia llegando de una boda 😂🙏🏻