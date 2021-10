El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dio a conocer que recientemente recibió una llamada del empresario estadounidenses Elon Musk, quien le externó la necesidad de reactivar una serie de plantas en México.

«Les pongo de ejemplo, un día me habló Elon Musk, de Tesla, y me dijo: ‘oye, ustedes tienen cerradas plantas en México que paralizan toda la producción que tenemos’. Y yo: ‘ah, ok, mándame la lista’. Pensé que iban a ser algunas, pero fueron 127», dijo Ebrard.

Lo anterior fue comentado durante el encuentro con gobernadores de la región sureste y la embajada de Estados Unidos, donde afirmó que la relación entre naciones no solo se trata de un intercambio comercial y tecnológico, sino de seguridad para tener desarrollo y crecimiento en ambos países.

El funcionario destacó que hay interés de ambos países de aumentar la competitividad del sur de México y recordó que la prioridad del Gobierno mexicano es reducir el tráfico de armas.



Con información de El Financiero