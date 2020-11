Hace un par de días, la Fiscalía de la Ciudad de México activó la Alerta Amber por la desaparición de Jorge Barrera Ríos, estudiante de la Prepa 5, a quien unos días antes le jugaron una ‘broma’.

Se activa #AlertaAmber para localizar a un menor de 16 años de edad, de nombre Jorge Barrera Ríos, fue visto por última vez el día 26 de octubre de 2020 en la colonia Ampliación Isidro Fabela, alcaldía Tlalpan pic.twitter.com/tTu5ZSK8iS — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) November 4, 2020

A través de Facebook, una joven identificada como Maribel, supuesta media hermana de Jorge, relató cómo fue que desapareció el alumno de la UNAM. De acuerdo con las versiones que han trascendido, el 23 de octubre pasado, los compañeros de Jorge le hicieron creer que estaban en las instalaciones de la preparatoria, asegurándole que a pesar de la pandemia, tendrían un examen presencial.



Cerca de las 17:00 horas, varios estudiantes le pidieron que se apresurara, pues el examen era a las 17:50, por lo que Jorge se trasladó, para darse cuenta de que las instalaciones del plantel permanecían cerradas.



Después de la ‘broma’, Jorge envió audios al grupo de sus compañeros, para reclamar que le hicieron pasar «un muy mal rato».



«Me pusieron el pie bastante feo. También es mi culpa por ser tan, hasta cierto punto, ignorante, creído, inocente (…) Tengo que ahora trabajar el doble para recuperar el dinero que me gasté para ir a la preparatoria (…) No todo en la vida podemos pasarnos risa y risa y ya. Pero bueno, hasta que a ustedes les pase, no van a entender”, le expresó.

#nosfaltajorge



AQUÍ LOS ÚLTIMOS AUDIOS QUE ENVIÓ JORGE BARRERA RÍOS A SUS “”COMPAÑEROS””.



POR FAVOR, DIFUNDIR, DICE QUE NO LLEVABA SUS LENTES, PUDO HABERSE PERDIDO; ES DIFÍCIL UBICARSE SIN VER BIEN. pic.twitter.com/Mavb2nHZnb — 「초」 (@omfgg98) November 5, 2020

De acuerdo con la publicación de Maribel, Jorge desapareció tres días después de la broma, cuando salió de su casa sin el celular luego de pasar un fin de semana recibiendo burlas reiteradas.