Esta mañana, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, declaró, durante la conferencia matutina, que la matanza reportada en San José de Gracia no se trató de un «fusilamiento», ya que no « no hubo una acción sincronizada para cometer este ilícito».

«Este es el lugar donde estaban colocadas las personas (…) Estos son los indicios de algunos impactos de arma de fuego. No se puede apreciar que haya habido una sola línea, es decir esa tesis del supuesto fusilamiento (…) no hubo una acción sincronizada», dijo.

Hasta la tarde de ayer, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), en voz de su titular Adrián López Solís, reconoció los hechos e informó que un presunto miembro de un grupo criminal en Jalisco, señalado como Alejandro ‘G’ o El Pelón, fue identificado como las personas ejecutadas en un ataque a un velorio en San José de Gracia.

El suceso se reportó junto con la difusión de un video en el que se observan a sujetos armados disparar contra un grupo de personas alineadas contra una pared, las distintas versiones señalan que el número de víctimas podría ir entre 10 y 17 personas.

De acuerdo con Mejía, el móvil de la masacre fue una posible venganza entre integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG): Alejandro y Abel ‘N’, alias el Toro.

«El móvil que hemos ubicado es una posible venganza entre grupos vinculados a la delincuencia organizada, que dependen de la misma estructura criminal conocida como Cártel Jalisco Nueva Generación. Es decir, una diferencia de carácter familiar y personal entre la cabeza de dos células (…) Ambos pertenecieron primero como el grupo conocido como Los Templarios y después al Cártel Jalisco Nueva Generación», declaró Mejía.

Las investigaciones apuntan a que los hechos ocurrieron el domingo 27 de febrero, mientras se celebraba el funeral de la señora Elisa, madre de Alejandro.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) indicó que aún no se tiene una certeza del número de víctimas, pero se cuenta con denuncias anónimas de posibles lugares donde podrían haber depositado los cuerpos.

Previamente, la FGE dio a conocer que inició la debida Carpeta de Investigación y detalló que «en el sitio que se observaba recién lavado, no se localizaron víctimas; sin embargo, en una bolsa se encontraron envases de productos de limpieza».

Además, se informó que el lugar se «recolectaron cartuchos percutidos de armas de fuego calibres .9mm, 7.72, 5.56 y 45 mm» y «se aseguró una motocicleta y dos vehículos que tenían daños por disparo de arma de fuego».