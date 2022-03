En las últimas horas, la noticia de una violación grupal a plena luz del día en Palermo, Argentina, ha acaparado los titulares internacionales. De acuerdo con video y versiones de testigos, una joven de 20 años fue violada por un grupo de sujetos, al interior de un auto en el barrio porteño de Palermo Soho.

Gracias a la intervención de una mujer, su marido y otro vecino, la joven fue rescatada, al momento que era violada por el grupo de seis hombres. Todo indica que la mujer habitante de la zona, identificada como Natalia, se percató del abuso sexual y dio el primer aviso al 911.

Esta fue la foto que mandó la vecina de #Palermo para denunciar el abuso en manda que se estaba produciendo. BASURAS https://t.co/vnpvOyxynz pic.twitter.com/qZLwHlMcM5 — Paz Morel Quirno (@PazMorelQuirno) March 1, 2022

Ha detallado que la víctima estaba completamente desorientada y no entendía cómo había terminado dentro del vehículo. «La chica me decía: ‘Yo soy de Tigre, me iba a tomar el colectivo y no sé cómo terminé dentro (…) ¡Me estaban violando, me estaban violando!'».

En entrevista para radio Mitre, Natalia repasó la cronología de los hechos. «Estábamos dentro del local con mi marido. Habían dos personas que nos llamaban la atención en la puerta del local y comenzamos a ver que en un auto había movimientos raros. Pensamos que era una pareja teniendo relaciones, pero nos pareció raro porque era a plena luz del día», dijo.



«Luego mi marido se da cuenta que había muchas personas adentro del auto. Miramos más detenidamente y había una mujer totalmente fuera de sí, como sin fuerza, tirando manotazos», detalló. Y agregó que «si bien la policía tardó entre 10 y 15 minutos en llegar, no me pareció seguir esperando y tuvimos que salir con mi marido para defenderla».

Violación grupal en Palermo: seis hombres violaron a una joven de 20 años dentro de un auto, a plena luz del día. Habló Natalia, la mujer que la socorrió.



⭕️https://t.co/SeLDlRN62g pic.twitter.com/jTANjKcwxM — IP Noticias (@_IPNoticias) March 1, 2022

HORROR EN PALERMO: Violaron en un auto a una chica entre 6. La pesadilla duró 4 horas. Una vecina se dio cuenta y llamó al 911. Los vecinos se enteraron y sacaron a los violadores a la fuerza. Indignante lo que sucedió en Cabrera y Serrano a plena luz del día. @CronicaTV pic.twitter.com/0MOTk866rI — Adrián Sánchez (@AdriSanchez32) March 1, 2022

«Ellos, no contentos con estar abusando en manada de una chica, nos empezaron a atacar. A mi marido, a un señor llamado Luis que también intervino en la escena, y a mí», agregó.

No puedo creerlo a plena luz del día en Palermo por suerte un comerciante lo vio! HDPs!! pic.twitter.com/tFAYDA0K9E — Graciela Prince (@GracielaPrinc19) March 1, 2022

De acuerdo con Infobae los acusados son Ángel Pascual Ramos, de 23 años; Tomás Fabián Domínguez, 21 años; Lautaro Dante Ciongo Pasotti, 24 años; Ignacio Retondo, 22 años; Steven Alexis Cuzzoni, 20 años; y Franco Jesús Lykan, 24 años.

Acá la caripela de los violadores de Palermo pic.twitter.com/mP0qvKJIHN — Mildreda Ratched (@Tirapete) March 1, 2022

Al momento, Ramos sería el más complicado de todos: según consta en el informe policial posterior, fue encontrado a casi una cuadra del lugar mientras intentaba llevarse a la víctima por la fuerza, luego de que una Natalia alertara a efectivos de la fuerza porteña de lo que ocurría.

🛑 Hablaron las amigas de los violadores de Palermo: "Consumían bastante marihuana", y dijeron: "Nos han acompañado a nuestras casas de noche"



Cc @AmericaNoticias @rolandogps @SoledadLarghi pic.twitter.com/E9MO9C2T9e — América TV (@AmericaTV) March 1, 2022

Con información de Infobae