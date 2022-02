Este fin de semana, se reportó una presunta ejecución múltiple en Michoacán, en un velorio en San José de Gracia. Las primeras versiones apuntan a que se trató de un enfrentamiento entre grupos armados.

El suceso se reportó junto con la difusión de un video en el que se observan a sujetos armados fusilar a un grupo de personas alineadas contra una pared, las distintas versiones señalan que el número de víctimas podría ir entre 10 y 17 personas. Además, las imágenes permiten inferir que la grabación fue realizad desde una casa cercana y muestra algunos cuerpos caer al suelo en medio de una nube de humo.

Así, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) dio a conocer que inició la debida Carpeta de Investigación y detalló que «en el sitio que se observaba recién lavado, no se localizaron víctimas; sin embargo, en una bolsa se encontraron envases de productos de limpieza».



Te puede interesar: Collado denuncia extorsión a nombre de Scherer

También se informó que el lugar se «recolectaron cartuchos percutidos de armas de fuego calibres .9mm, 7.72, 5.56 y 45 mm» y « se aseguró una motocicleta y dos vehículos que tenían daños por disparo de arma de fuego».



« El personal de la Fiscalía, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad Pública (SSP), realiza diversos recorridos en las inmediaciones de la cabecera municipal, para localizar a posibles víctimas de la agresión que, tras los hechos, fueron retiradas del lugar por los propios agresores o personas relacionadas con ellos», finaliza el comunicado oficial, al que puedes acceder en este enlace.





Fotos|📷 @FiscaliaMich @azucenau



Tras la masacre en Michoacán, los sicarios del CJNG se tomaron el tiempo de levantar los cuerpos y limpiar la sangre. Por eso es que las autoridades sólo encontraron productos de limpieza y casquillos percutidos.



Fotos via @DeIntelligencia pic.twitter.com/ZtoIlbFcGg — CÓDIGO NEGRO MX (@CODIGO_NEGROMX) February 28, 2022

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este lunes, desde Palacio Nacional «desear» que no hayan sido fusiladas. «El reporte que nos envió la Fiscalía de Michoacán es que no han encontrado cuerpos, sí hay evidencias de que hubo un enfrentamiento, hay casquillos, creo unos restos, pero no los cuerpos (…) ojalá y no sea cierto», dijo.

NOTA: LAS SIGUIENTES IMÁGENES PUEDEN HERIR SUSCEPTIBILIDADES, SE RECOMIENDA DISCRECIÓN

A continuación el video mencionado.

#EnVideo | ⚠️ ¡Imágenes no aptas para todo público! ⚠️



Un comando irrumpió en un velorio en la localidad de San José de Gracia, en el municipio de #MarcosCastellanos y fusiló al menos a 10 personas.



Lee más: https://t.co/AtUGyz2ROs pic.twitter.com/6XJiIX9RmA — Quadratín Michoacán (@Quadratin_) February 28, 2022

Con información de Reforma y El País