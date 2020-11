Una madre y un padre de familia denunciaron penalmente, por presunto abuso sexual, a Roberto Grijalva Sánchez, director del Liceo de León, escuela identificada como parte del Opus Dei.



«Por muchas personas, docentes y trabajadores de la escuela y otros padres de familia, nos hemos enterado de que no es la primera vez que algo así sucede, y también nos han dicho que no sabemos con quién nos metemos», dijo Carlos, padre de la víctima.



Por ello, solicitó el apoyo del gobernador Diego Sinhue Rodríguez para su captura, ya que, aunque existe una orden de aprehensión desde hace un mes en, ésta no se ha cumplimentado.

Grijalva, quien se desempeñó como subsecretario de Transparencia en la gestión del exgobernador Miguel Márquez Márquez, fungió como directos de la institución hasta hace unos días. Pese a que la Secretaría de Educación del estado (SEG) no lo tiene acreditado en ese cargo; la SEG remitió una indicación al Liceo de León para que el acusado no tenga acceso a la institución, orden que no se habría acatado, de acuerdo con las versiones de la familia.



Las denuncias apuntan que los hechos ocurrieron a principios de año, cuando la víctima de ocho años, y quien cursaba tercer año de primaria, fue abordado por el director en el baño para luego ingresarlo a su oficina, donde lo encerró y le dijo que «ya estaba en condiciones de tener relaciones sexuales» y lo besó.



La familia del menor habría estado de viaje el momento del ataque, pero una vez en casa, el comportamiento reveló la posibilidad d Eunices evento traumático. Así, al insistir, el pequeño había narrado los hechos. Por lo que se interpuso una queja ante la Secretaría de Educación estatal, y una denuncia penal ante el Ministerio Público, registrada el 10 de febrero.



«No hemos visto un interés real de las autoridades para cumplir con lo que se necesita», dijo el padre de la víctima.

«Para nosotros ha sido muy difícil estar aquí enfrente de ustedes e ir a las autoridades a solicitar el apoyo, a solicitar justicia (…) un individuo como éstos no puede ni debe estar cerca de nuestros hijos, menos al frente de un plantel educativo», dijeron Carlos y María, padres del menor.



Con información de Proceso