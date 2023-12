Gaza en crisis: más de 18 mil muertos y 49 mil heridos por la ofensiva de Israel

En una situación desgarradora, los muertos en Gaza a causa de la ofensiva de Israel han superado los 18 mil, según informó el Ministerio de Sanidad de la Franja palestina. El reporte revela que el 70% de las víctimas son mujeres y niños, mientras que los heridos ascienden a más de 49 mil.

El sistema sanitario en Gaza se encuentra en una situación crítica, con cerca de 300 profesionales médicos fallecidos y más de 300 heridos. La ocupación de camas en cuidados intensivos ha alcanzado un alarmante 274%, a pesar de que el ministerio ha incrementado el número de camas disponibles.

La falta de medicinas, escasez de agua y combustible, así como la ausencia de seguridad, dificultan aún más la labor del personal sanitario. Además, se han registrado ataques a 137 centros de salud, incluyendo 22 hospitales y 52 centros sanitarios, dejando más de 100 ambulancias fuera de servicio.

