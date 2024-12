Donald Trump: Persona del Año 2024 por Time

La revista Time ha nombrado a Donald Trump como su Persona del Año 2024, un reconocimiento que destaca su papel en el escenario político y global. Este es el segundo nombramiento para el presidente electo de Estados Unidos, quien previamente recibió este título en 2016 tras su primera victoria presidencial.

Según el comunicado oficial de Time, Trump fue elegido por “liderar un regreso de proporciones históricas, impulsar un realineamiento político único en una generación, remodelar la presidencia estadounidense y alterar el papel de Estados Unidos en el mundo”. Su reciente victoria en las elecciones del 5 de noviembre ha consolidado su influencia en el panorama político global.

Sam Jacobs, editor jefe de la revista, destacó que el criterio para elegir a la Persona del Año se basa en el impacto que el individuo tiene en los titulares y el rumbo del mundo, ya sea para bien o para mal. En este caso, señaló que “tal vez ningún individuo haya jugado un papel más importante en cambiar el curso de la política y la historia reciente que Trump”.

Desde que Trump ingresó a la política en 2015, su figura ha sido sinónimo de controversia y transformación. Durante su primer mandato, enfrentó una pandemia global, protestas nacionales y el impacto de los disturbios del 6 de enero de 2021, que marcaron su salida de la Casa Blanca tras perder las elecciones de 2020.

Jacobs recordó que muchos creyeron que el ascenso de Trump había terminado tras su derrota. Sin embargo, su regreso a la Casa Blanca en 2024 sorprendió incluso a sus detractores y reafirmó su capacidad para movilizar masas y redefinir el panorama político estadounidense.

Con este reconocimiento, Time resalta no solo el retorno de Trump, sino también su capacidad para mantenerse como una figura central en la política mundial, polarizando opiniones y marcando una nueva era en la presidencia estadounidense.

Donald Trump no solo ha dejado huella en la historia reciente; también continúa escribiéndola, para bien o para mal, con cada paso que da en su segundo mandato presidencial.

Donald Trump is TIME’s Person of the Year https://t.co/IjP5W2otV5 pic.twitter.com/CVHX9o0DB3

— TIME (@TIME) December 12, 2024