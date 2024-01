Avión de pasajeros choca y se incendia en el Aeropuerto Haneda de Tokio

Un avión de pasajeros chocó este martes contra una aeronave del servicio de guardacostas japonés y se incendió en la pista del aeropuerto Haneda de Tokio, informaron funcionarios.

El vuelo JAL-516 de Japan Airlines transportaba a 379 personas, chocó contra la aeronave de la Guardia Costera de Japón. Afortunadamente, todos los pasajeros del avión de Japan Airlines salieron ilesos antes de que el avión fuera completamente devorado por las llamas. Sin embargo, la Guardia Costera de Japón informó que su piloto logró escapar, pero los otros cinco tripulantes han sido hallados muertos.

El avión de Japan Airlines era un Airbus A-350 que voló desde el aeropuerto Shin Chitose, cerca de la ciudad de Sapporo, a Haneda. En imágenes de video de la televisión local, se pudo ver cómo el avión se incendiaba mientras se desplazaba por una pista.

Un pasajero en el avión de Japan Airlines, Anton Deibe, de 17 años, describió la escena como caótica. “Toda la cabina se llenó de humo en unos minutos. Nos arrojamos al piso. Luego las puertas de emergencia fueron abiertas y nos abalanzamos hacia ellas”, dijo Deibe.

El avión del servicio de guardacostas, cuya base está en Haneda, tenía previsto partir para la ciudad de Niigata con el fin de llevar suministros a residentes afectados por un letal terremoto que sacudió la región el lunes y dejó al menos 48 muertos.

El aeropuerto de Haneda es uno de los aeropuertos con más tránsito en Japón. Muchas personas viajan durante el feriado del Año Nuevo.

BREAKING: Japan Airlines plane with 367 people on board collides with Coast Guard plane at Tokyo Airport pic.twitter.com/ANheXFC2Ny

— BNO News (@BNONews) January 2, 2024