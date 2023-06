Guevara se rehúsa. Impugna decisión de juez para no devolver becas

Parece que este tema está lejos de acabar, pues a pesar de tooodo lo que ha pasado con la ex atleta, Ana Gabriela Guevara, ella parece no entender… o no querer. Y es que luego de que un juez diera un amparo para que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) continuara pagando las becas a la Selección de Natación Artística, la directora de dicha institución ha apelado la decisión.

De esta manera, la suspensión concedida a los seleccionados seguirá vigente, es decir, aunque no quiera, deberá seguir pagando los apoyos en lo que el tribunal resuelve el recurso de apelación.

Dicho recurso fue presentado por Ricardo Báez Olvera, Coordinador de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Conade, con lo que buscan eludir la decisión del juez que ordena que se paguen todos los apoyos y becas a la Selección de Natación Artística, la cual ha tenido un excelente desempeño en los Juegos Centroamericanos de San Salvador.

Recordemos que Guevara ha cancelado el apoyo económico a dicha selección con el argumento de ilegalidad por contar con la existencia de un Comité de Estabilización, el cual fue implementado por la World Aquatics.

Por si esto fuera poco, en últimas fechas, Guevara ha desatado múltiples ataques en contra de las nadadoras, quienes sólo han buscado la manera de asistir a las competencias, de las que han regresado con excelentes resultados.