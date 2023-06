Joven de Conalep crea auto para ir a la escuela. ¡Toma esto Franco!

Desde el meritito Sinaloa, nos llega la noticia de que un joven, llamado Rosvel Emir Cruz, y su papá, tomaron partes recicladas y fierros viejos para crear este singular auto, tipo ‘buggie’ y así no irse caminando más de 3 kilómetros a la escuela.

“Estaba en Facebook y me salían fotos de carritos, también en YouTube, entonces pensé que podía hacer uno; así que con los materiales que tenía en mi casa lo formé, junto a mi papá me guíe de los videos que aparecían en Facebook y me iban gustando para implementarlos en el mío”, dijo a un medio local el joven.

Rosvel, es de Los Ayones, población que está a unos 3 kilómetros de distancia de su escuela, en ‘El Fuerte’, Sinaloa.





¿Toma esto Franco Escamilla?, para nada



Por cierto, antes de que comiencen a tirar hate cualquiera que sea fan de Franco, sabe que su ‘rolling gag’ sobre el tema del Conalep es broma entre los estudiantes de esta institución y él, es decir, ‘se llevan’ de compas.

Este es el video de Franco mandando un mensaje a los estudiantes del Conalep.