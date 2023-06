Presentan 56 denuncias contra Ana Gabriela Guevara por desvíos por casi 500 millones de pesos

María Elena Pérez-Jaén, diputada federal del PAN, presentó 56 denuncias contra la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), dirigida por Ana Gabriela Guevara, ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) por presuntas irregularidades en uso de 496 millones de pesos.

La ex atleta ha sido señalada como la más corrupta del sexenio actual o, al menos, es la percepción que tienen los mexicanos hacia ella, además de que ha estado envuelta en controversias por la falta de apoyo a los atletas.

La diputada explicó que los resultados de los informes de la cuenta pública, realizados por la ASF, sobre el ejercicio de 2019, con irregularidades por 186 millones de pesos, mientras que en 2020 se presentan por 310 millones, dando un total de 496 millones de pesos.

De 2019 quedan pendientes por aclarar 95 millones, cuyos documentos no se han entregado.

🗞 CONADE: corrupción, desfalco y desvío de recursos. María Elena Pérez-Jaén (@MElenaPerezJaen) legisladora federal de @diputadospan presenta 56 denuncias en la @SFP_mx en contra de la @CONADE por quebranto al erario cercano a los 500 millones de pesos.📑 https://t.co/n2A59fwSgd pic.twitter.com/FnW5Oln44L — RutaElectoralmx (@RutaElectoralmx) June 22, 2023

Por su parte, agregó que, con un presupuesto de 2 mil 206 millones de pesos para el mismo año, sólo se realizó una fiscalización, mientras que para 2021 no se presentó ninguna a pesar del incremento al presupuesto a 2 mil 500 millones de pesos.

Entre las irregularidades presentadas, se mencionan 15.5 millones, que no fueron acreditados, para 29 entrenadores cubanos, de los cuales no se tiene información sobre su ingreso al país ni reporte de actividades. A su vez, pagos a una empresa llamada People Media de aparatos deportivos de fuerza, los cuales no llegaron; contratación de personal externo; entre otros.

Destaca la mención sobre que el auditor David Colmenares no se ha presentado en San Lázaro, por lo que niega la entrega de información. Además, confirma que no se auditó a la Conade en 2021 y para 2022 se presentaron 4 auditorías de desempeño, las cuales fueron calificadas como ‘ligeras’.

Finalizó mencionando que ni Ana Gabriela ni David están haciendo su trabajo y que, para ella, Guevara no tiene nada de servidora pública, más bien de funcionaria. Sentenció que, a pesar de que los mexicanos la admiraban en su momento, ahora demostró que tiene una velocidad impresionante, pero en las manos para desaparecer recursos públicos.