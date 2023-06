Ana Gabriela Guevara no se arrepiente: «Yo no las mandé a vender»

Parece que la controversia le gusta mucho a la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara, pues esto es un cuento de nunca acabar. La ex atleta envió un mensaje de «unión y aliento» a todos los atletas que conforman la Delegación Mexicana que participará en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador 2023.

Sin embargo, en dicho mensaje, Guevara mencionó que no se arrepentía de lo que había declarado con anterioridad en contra de la Selección Mexicana de Nado Sincronizado, pues ella no las mandó a vender. Además, hizo hincapié en que lo que dijo no fue ofensivo ni despectivo.

A pesar de que las deportistas han manifestado la falta de apoyo por parte de la Conade, la ex velocista insiste en negar que sea cierto, además de que tacha las declaraciones como un chantaje, pues dice que Conade les ha brindado 12 millones de pesos para todo el equipo.

Con estas declaraciones, Ana Gabriela Guevara sentencia que no cederá a chantajes y, sobre todo, a que las palabras que les dijo a las nadadoras no eran para ofenderlas, pues ella también hizo lo mismo en su tiempo.