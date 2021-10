Eduardo Verástegui, quien se ha posicionado contra las vacunas anticovid y el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, ha perdido su cuenta de Twitter, luego de que la plataforma la cerrara, en un caso similar al de su colega Paty Navidad.

Fue por medio de un menaje en esa red social, donde Verástegui aseguró que no se vacunaría y aseguró que con ellas se quiere acabar con parte de la población.

«No me he vacunado ni me voy a vacunar. No confío en las personas que están detrás de las vacunas. Mucho cuidado familia, sobrios, alertas y vigilantes que el diablo, el adversario, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Nos quieren despoblar. Tranquilos, Dios al frente», expresó.

Rápidamente el mensaje se volvió viral y muchas de las y los usuarios no tardaron en criticar su postura.