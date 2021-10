Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó la existencia de una negociación con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para la aprobación de la reforma eléctrica.

«Y no hay moneda de cambio. Eso nosotros no lo hemos hecho y no lo haremos», dijo el presidente, sobre la posibilidad de un convenio.

La reforma ha destapado gran controversia y la oposición de influyentes figuras como Gustavo de Hoyos, presidente de Alternativas por México, quien se ha posicionado públicamente en su contra, al considerarla nociva para los consumidores, el medio ambiente, la salud pública, la competitividad empresarial y la certidumbre.