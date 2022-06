En el marco del veredicto del juicio entre Johnny Depp y Amber Heard, a favor del actor, ha comenzado a circular nuevamente el texto que originó el enfrentamiento legal. Así, Heardtendrá que pagar a Depp más de 10 millones de dólares (mdd); sin embargo, el jurado también falló a favor de Heard, quien dijo que el abogado de Depp la difamó, por lo que ella recibirá 2 mdd.

Depp acusó a su expareja por difamación, tras la publicación de un artículo de opinión que escribió y publicó en el diario The Washington Post en diciembre de 2018, titulado: I spoke up against sexual violence — and faced our culture’s wrath. That has to change, cuya traducción es; Me pronuncié en contra de la violencia sexual y enfrenté la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar.

«Sabía ciertas cosas desde el principio, sin que nadie me lo tuviera que decir. Sabía que los hombres tienen el poder, físico, social y financiero, y que muchas instituciones apoyan ese acuerdo», se lee al principio del texto.

Más adelante, señala que en su etapa universitaria fue «acosada y agredida sexualmente», hasta que en 2016 se convirtió en «una figura pública que representa el abuso doméstico y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura contra las mujeres que alzan la voz».

En otro de sus enunciados dice: «Tuve la rara perspectiva de ver, en tiempo real, cómo las instituciones protegen a los hombres acusados de maltrato».

Hacia el final del texto, confiesa que escribió el artículo como «una mujer que tenía que cambiar mi número de teléfono semanalmente porque recibía amenazas de muerte. Durante meses, rara vez salía de mi apartamento y, cuando lo hacía, me perseguían drones con cámaras y fotógrafos a pie, en motocicletas y en automóviles».