Lidereando las listas con 11 nominaciones, la película independiente de los directores Dan Kwan y Daniel Scheinert ha arrasado y optimistamente hará historia en la próxima entrega de los premios Óscares. Esta obra maestra contemporánea de la ciencia ficción, se concentra en la premisa de los multiversos, y con ayuda de un elenco protagonizado por Michelle Yeoh, Jonathan Ke Quan, Stephanie Hsu y Jamie Lee Curtis, le regala al público no solo un deleite visual, si no una experiencia emotiva profunda.

Entre algunas de sus nominaciones están:

-Mejor película

-Mejor actriz

-Mejor actor

-Mejor actriz de reparto

-Mejor actor de reparto

-Mejor guion original

Además de “Todo en Todas Partes al mismo tiempo”, las películas nominadas a la mejor película son: “The Banshees of Inisherin”, “The Fabelmans”, “Tár”, “Top Gun: Maverick”, “Avatar: The Way of Water”,” Elvis”, “Todo tranquilo en el frente occidental”, “Mujeres hablando” y “Triángulo de tristeza”.

Las nominaciones fueron anunciadas el martes desde el Teatro Samuel Goldwyn de la academia en Beverly Hills, California, por Riz Ahmed y Allison Williams.

La transmisión del año pasado atrajo a 15,4 millones de espectadores, según Nielsen, un 56% más que la audiencia récord de 10,5 millones para la transmisión de 2021 marcada por la pandemia. Este año, ABC traerá de regreso a Jimmy Kimmel para que sea el anfitrión de la ceremonia del 12 de marzo.