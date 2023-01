Hay un tipo de retos en internet en donde alguien llega con las personas y les paga cierta cantidad de dinero para realizar un reto y este fue uno de ellos.

Resulta que la influencer Lupita Ayala llegó con una pareja que se encontraba en un centro comercial y lo abordó ofreciendo 1,000 pesos si ella se desmaquilla, de inmediato se vio el interés pero la cantidad como que no les convencía mucho.

Luego la host del video les ofrece la cantidad de 2,000 y es ahí donde el novio es el que se ve más interesado, incluso se ve como incita a la novia a que realice el reto por la cantidad que les ofrecieron.

Pero las cosas no salieron como la joven esperaba, pues cuando estaba terminando de desmaquillarse se dio cuenta de que el novio ya no estaba.

«¿Y Christian? ¿Dónde está? No me digas que se fue, no te pases, ¿me dejó porque me desmaquillé?», dice la pobre mujer que se quedó sin pareja a lo que la influencer contestó: «déjame te pago…No manches me vas a hacer sentir culpable», dijo mientras le entregaba la cantidad acordada.

“Ofrecí dinero por desmaquillarse en la calle. Final inesperado”, dice el video subido a Facebook.

https://www.facebook.com/watch/?v=504486925201449&t=236