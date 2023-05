Durante una entrevista para promocionar su nueva película, «Todo sobre mi padre», el reconocido actor Robert De Niro sorprendió al revelar que recientemente ha sido padre. Mientras hablaba con el medio canadiense ET Canada, el entrevistador le preguntó sobre sus seis hijos, a lo que De Niro lo corrigió: «En realidad son siete». Y agregó emocionado: «¡Acabo de tener un bebé!». Los representantes de De Niro confirmaron la noticia a ET Canada, aunque aún no se ha revelado la identidad de la madre. Varios medios tanto estadounidenses como británicos han corroborado la noticia con los agentes del actor.

El ganador de dos premios Oscar ya tiene seis hijos de relaciones anteriores. En 1976, De Niro contrajo matrimonio con la cantante y actriz Diahnne Abbott, con quien protagonizó la película «Taxi Driver». Fruto de este matrimonio nació su primer hijo, Raphael De Niro, quien actualmente tiene 46 años. Además, el actor adoptó a la hija de Abbott de un matrimonio anterior, llamada Drena, que ahora tiene 51 años. De Niro y Abbott estuvieron juntos durante 12 años y se divorciaron en 1988.

En 1995, Robert De Niro y la actriz y modelo Toukie Smith, con quien mantenía una relación intermitente, tuvieron gemelos mediante un vientre de alquiler: Julian y Aaron, quienes ahora tienen 27 años. Según informaron sus representantes en su momento, a pesar de seguir vidas separadas, «mantienen estrechos lazos y están emocionados de compartir la crianza de sus hijos». En 1997, De Niro contrajo matrimonio por segunda vez con la excamarera Grace Hightower, con quien tuvo dos hijos más, Elliot, de 24 años, y Grace, de 11, también a través de un vientre de alquiler. De Niro y Hightower estuvieron juntos hasta 2018, cuando pusieron fin a su matrimonio.

Desde el final de su último matrimonio, la vida sentimental del actor ha sido discreta. Han quedado atrás los tiempos en los que De Niro estuvo vinculado sentimentalmente con celebridades de la talla de Bette Midler, Helena Springs, Whitney Houston, Veronica Webb, Uma Thurman o Naomi Campbell, quien llegó a afirmar que De Niro fue «el amor de su vida». Precisamente debido a su vida personal alejada de los reflectores, aún no se conoce la identidad de la madre de su último hijo. Varios medios han señalado a Tiffany Chen, una instructora de artes marciales a quien De Niro conoció durante el rodaje de la comedia «El becario» en 2015, junto a Anne Hathaway. Desde entonces, De Niro y Chen han sido fotografiados juntos en numerosas ocasiones, durante las giras promocionales del actor y mientras paseaban de la mano por las calles de Los Ángeles, California.