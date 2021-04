Los íconos de la música iberoamericana Ricardo Montaner y Juan Luis Guerra protagonizan una de las colaboraciones más esperadas por este público; las voces de ambos han sido unidas en el tema ‘Dios así lo quiso’, composición original de Montaner, los hermanos Jonathan y David Julca, su yerno Camilo y el músico venezolano Yasmil Marrufo.



«Le mostré el tema y le dije que soñaba con poder hacerla con él. Juan Luis no me dejó terminar, literalmente, no me dejó terminar. Me dijo que estaba encantado con la canción y por supuesto me dijo que sí», compartió el intérprete de ‘Me va a extrañar’.



Sobre la forma en que la colaboración tomo forma, el también compositor, sostuvo que «una vez que Juan Luis montó voces, me la envió e hicimos esta edición de los dos. En tiempo de pandemia fue imposible juntarnos, él la grabó en República Dominicana y yo en la Florida. Pero creo que el resultado es más que obvio».





El origen del tema



Montaner detalló que la composición de este nuevo tema no había un porque concreto ni siquiera estando en el estudio. Sin embargo, «sabíamos que lo que yo quería era una canción de amor siguiendo los fundamentos de este nuevo álbum dedicado al amor, del sentimiento profundo que una persona puede tener por su pareja».



Por su parte, Juan Luis Guerra definió a la canción como «un homenaje a la unión de un hombre y una mujer que Dios había planificado antes de que se conocieran. Con razón dice la palabra que ‘todos nuestros días ya estaban planificados, aunque no existía uno solo de ellos’».

A partir de este 9 de abril, ‘Dios así lo quiso’ se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.