No tengo palabras para empezar a describir lo que siento. Tengo el corazón rebasado. Me inunda de agradecimiento, de honor y respeto. Nada de esto sería posible sin las personas que están mi lado ayudándome construir el camino. GRACIAS @mondra69 🐼 por enseñarme a cultivar la paciencia GRACIAS @corycrespo👨🏼‍🎤 por adoptarme y confiar ciegamente en mi. Quiero aprovechar la oportunidad para introducir y decir GRACIAS ahora también a mi nueva mitad hermosa: mi US team 🇺🇸 @jglick1717 🐲 @joshrahm 🦄 por completar esta familia y creer en nosotros ♥️ QUE COMIENCE LA AVENTURA @netflixlat @luismiguellaserie ————— I have no words to even start to describe what I feel inside right now, My heart is full, flooded with gratefulness, honor and respect. None of this would be possible without those that surround me and help me lead the way. Thank You @mondra69 🐼 for teaching me patience, Thank You @corycrespo 👨🏼‍🎤 for adopting me and trusting me blindly. I want to take this opportunity to introduce you and say THANK YOU, here is my new and beautiful part of the team in the US Josh Glick @jglick1717 🐲 & Josh Rahm @joshrahm 🦄 ; thank you for believing and being the perfect missing piece to our family ♥️