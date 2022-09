La actriz y modelo sudafricana Charlbi Dean murió a los 32 años de una enfermedad “repentina e inesperada”, en un hospital de Nueva York. La noticia se dio a conocer por el medio especializado Deadline, quien citó a su representante.

Dean, quien protagonizó El triángulo de la tristeza, que ganó la Palma de Oro este año en el Festival de Cannes, fue conocida por aparecer en Don´t Sleep y Una Entrevista con Dios.

De acuerdo con New York Post: «Fuentes cercanas a la actriz, que interpretó a Syonide en “Black Lightning” de CW, confirmaron a The Post que Dean murió de una enfermedad repentina e inesperada. No compartieron más detalles, pero dijeron que murió en un hospital de la ciudad de Nueva York».

Dean también fue parte del Universo DC, pues participó en la serie Black Lighting como Syonide.