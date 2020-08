Diversos medios de comunicación destacaron la polémica participación de Erika Buenfil en Fernanda Talks Home, donde la actriz detalló su reciente enfrentamiento con Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo, luego de que, a principios de mayo, el periodista criticara severamente su participación en redes sociales.







Durante su conversación con Fernanda Familiar, detalló que el motivo de su enojo fue la referencia que hizo Martha Figueroa, quien también conduce el programa donde se hicieron los comentarios señalados, hacia su hijo, Nicolás Buenfil, a quien la periodista llamó «Zedillito».







Más allá de lo que mencionaran respecto a su actividad en TikTok, Buenfil aclaró que «a mi hijo no me lo toque ni él ni nadie, porque no me paga un bistec, porque no ha pagado una colegiatura de Nicolás Buenfil, porque es mío, y porque soy una chinchona y lo saqué adelante y no es para que caiga en la boca de dos personas que no saben ni donde vivo ni cómo», dando como certeza que no los perdonaría.



«Y si yo hice TikTok e hice el ridículo fue mi pedo, no de ellos y no los ofendí a ellos nunca y no los voy a perdonar. Yo creía que (Pepillo) era mi amigo, y por sacar una nota en un programa chafa que nadie ve, pero no», remató.



Mira aquí algunas de las notas retomadas por diversos medios de comunicación tras el episodio de Fernanda Talks Home con Erika Buenfil.

"No lo voy a perdonar, que cuide el hocico antes de hablar", Érika Buenfil a Juan José Origel https://t.co/LVbOxxBWkk pic.twitter.com/yHQbADSpBs — Revista Clase (@Revista_Clase) August 8, 2020