Recientemente la actriz mexicana Marimar Vega dio a conocer a sus seguidores que horas antes de Nochebuena fue víctima de un robo por parte de un repartidor de Rappi.

De acuerdo con las declaraciones de Vega, pocas horas antes de celebrar Navidad junto a su familia, un repartidor de la aplicación Rappi se quedó con un paquete que ella había enviado a otro destino.

“Hoy en la mañana utilicé la aplicación de Rappi para que recogieran un paquete, lo recogieron y después cancelaron el pedido. ¡Lo cual quiere decir que me lo robaron!”, explicó la actriz a través de su cuenta personal de Instagram.

“Llevo 2 horas tratando de que me respondan y alguien me explique dónde está mi paquete y nadie me contesta, ni me da una solución. Conclusión: me robaron. Y no se hacen responsables.”, agregó.