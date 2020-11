El martes, la cantante Aída Cuevas dio a conocer que acudió junto a su abogado ante la autoridad para otorgarle el perdón legal a su hermano, Carlos Cuevas, tras la demanda que interpuso en su contra por violencia intrafamiliar.



La cantante aseguró que este último movimiento responde a su paz mental. Así, lo explicó en una entrevista para Ventaneando.

Sin embargo, la postura de Carlos es contraria ello, pues en una entrevista para De Primera Mano, se mostró tajante ante y sostuvo que «se archiva en definitiva porque no pudieron presentar pruebas, su estrategia es decir que me perdona ¿de qué me va a perdonar? Nunca he sido juzgado ni condenado a nada. Cuando te otorgan un perdón es cuando ya te condenaron. No pudieron comprobar nada, su estrategia es perdonar».



«Quiero una disculpa pública porque la merezco. No presentaron ninguna prueba y yo sí tengo hasta para poner una demanda penal», aseguró.

La semana pasada, el cantante confesó a Fernanda Familiar, en Fernanda Talks Home, los detalles respecto al complicados momento a nivel familiar y público, donde señaló que la relación se fracturó hace cinco años, cuando dejaron de verse y hablar, pues, en sus palabras, se trata de un vínculo “tóxico”.



Además, dijo que diferencia de él, que nunca ha agredido a su hermana, ella sí lo ha hecho hacia él, su esposa y su hija, por lo que interpuso una denuncia contra su hermana.