La cantante Mariana Ochoa decidió contar lo que está pasando dentro del grupo musical OV7, sobre el que se han dado a conocer conflictos entre algunos integrantes.



«Es un tema muy serio, muy delicado, porque OV7 y cada uno de ellos son mi segunda familia. Lo que uno quieres es paz, pasársela bien, yo no busco pleitos, no busco que haya un culpable», dijo, en un video.



«Cada quien ha buscado un camino para salir adelante y creo que eso es lo que está sucediendo con OV7», agregó.



La cantante contó que el primero en alejarse fue Kalimba: «Me dijo: ‘Libre soy, no quiero firmar’ y eso siempre se agradece porque somos adultos. Y no volvió a contestar en el chat grupal (…) Lo que sí me sorprendió mucho es que La Mulata de la nada se saliera del chat, imposible de localizar».



De acuerdo con Ochoa, la falta de comunicación con algunos de los integrantes imposibilita la ejecución de una gira, pues «con la mitad del grupo que sí firmó y la otra mitad del grupo que no firmó».



«Muy complicado no saber por qué la mitad del grupo dejó de contestarme una llamada, un WhatsApp, por qué no me da una explicación, por qué fueron con un abogado y no me invitaron. Yo también tengo muchas preguntas», declaró.