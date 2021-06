Lambda García, actor y conductor, es uno de los influencers que se vio involucrado en la controversia de mensajes en favor del Partido Verde Ecologista de México, por lo que ofreció disculpas, en sus redes sociales; pidió un alto a los ataques en su contra; y sostuvo que continuará «apoyando ideologías y propuestas que vayan con mi forma de pensar».



«Escribo por aquí para dejar una enorme disculpa a todos los que se sintieron ofendidos, todos tenemos derecho a decir nuestra opinión, pero creo firmemente en que la violencia y la ofensa siempre en toda situación está demás. No soy una mala persona, puede ser que tome decisiones equivocadas, per no soy una mala persona y la gente que me conoce lo sabe», comienza su mensaje.



Agrega que «seguiré apoyando ideologías y propuestas que vayan con mi forma de pensar, y todos podemos hacer lo mismo, no siempre tenemos que congeniar con eso, y eso es lo bonito de ser tan diferentes. Vuelvo a disculparme con la gente que se sintió así. No fue mi intención».