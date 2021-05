Luego de la tragedia ocurrida en la Línea 12 de Metro de Ciudad de México (CDMX), el testimonio de Miguel Córdova, quien sobrevivió al accidente, circuló en redes sociales y sensibilizó a las y los usuarios de estas.



Tras hacerse viral por su testimonio, salió a flote que conoció a Ana Bárbara, a quien señaló como una especie de figura materna. Al respecto, la famosa le envió un mensaje en el que le agradeció sus palabras.



«Mi querido Miguel Ángel, ‘Angie’, finalmente me llegó tu mensaje, lo cual agradezco mucho. Es difícil dirigirme a tí, porque sé que te reencontré después de una tragedia. Sin embargo, te reencontré, te volví a ver y para mí todos los seguidores, alguien en quien dejé un pedacito de amor en su corazón, pues es también un pedazo de mi alma», dijo en un video.

«Si me está viendo mi Altagracia, aquí sigo vivo, te dije que este loco no se raja. A Altagracia la conocí en el jaripeo de Monterrey; a mi guapa, hermosa, grupera, Ana Bárbara… Fue mi gran amiga y donde quiera que estés, te amo, chula; ese es el nombre original de ‘Ana Barbis’, mi Altagracia. Con ella viví experiencias muy hermosas, lo que no viví en su momento de niñez ella me lo dio y me lo recompensó a mis 16 años, con mucho respeto fue mi gran madre, después de la otra, ¿cómo ves amiga?», fue lo expresado por Córdova previamente.